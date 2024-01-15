Haberler Ankaragücü Ankaragücü - Rizespor maçı A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Hatayspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ankaragücü - Rizespor maçı A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Hatayspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Ankaragücü ile Rizespor maçıyla devam ediyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 14:10
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Ankaragücü - Rizespor maçı A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Hatayspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ankaragücü - Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Ankaragücü ile Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Rizespor maçı 16 Aralık Salı günü saat 19:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE - A SPOR

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR PROGRAMI

16 Ocak Salı

  • 13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)
  • 15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor (Yeni Mersin)
  • 19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)
  • 21.00 Beşiktaş-Eyüpspor (Tüpraş)

17 Ocak Çarşamba:

  • 13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)
  • 15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Kalyon)
  • 17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)
  • 19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Adana)
  • 21.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)

18 Ocak Perşembe:

  • 13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)
  • 15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG EnerTürk Enerji)
  • 17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
  • 19.00 Trabzonspor-Manisa FK (Papara Park)
  • 21.00 Galatasaray-Ümraniyespor (RAMS Park)

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