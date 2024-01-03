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MKE Ankaragücü Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 19:35
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MKE Ankaragücü Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde, Beştepe Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dayanıklılık koşusu, pas ve rondo çalışması yapan başkent temsilcisi, antrenmanın son bölümünde tam sahada taktik çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertlilerde, Alper Uludağ'ın sakatlığı devam ederken, milli takım kampında olan Ali Sowe ve Garry Rodriguez hazırlıklarda yer almadı.

Başkent temsilcisi, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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