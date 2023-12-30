Haberler Ankaragücü Alper Uludağ'dan Ankaragücü'ne kötü haber!

Alper Uludağ'dan Ankaragücü'ne kötü haber!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Alper Uludağ'ın sahalara dönüş tarihini açıkladı.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 12:47
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Alper Uludağ'dan Ankaragücü'ne kötü haber!

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçında dizinden sakatlanan Alper Uludağ'ın tedavi sürecinin 6 ile 8 hafta arası süreceğini duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor mücadelesinde dizinden sakatlanan profesyonel futbol A takım futbolcularımızdan Alper Uludağ'ın, sağlık ekibimizin gözetiminde daha önce ameliyat olduğu yurt dışındaki rehabilitasyon merkezinde tedavisi devam etmektedir. Alper Uludağ'ın tedavi süreci 6 ile 8 hafta arası sürecektir." ifadeleri kullanıldı.

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