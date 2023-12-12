Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı! "Halil Umut Meler..."

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İşte Koca'nın o sözleri:

"AMACIM YÜZÜNE TÜKÜRMEKTİ"

Soruşturma kapsamında, Kulüp Başkanı Koca ile Ş.Y.Ş. ve K.Ç. gözaltına alındı. Koca ile birlikte 3 kişi Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Faruk Koca, savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, "Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlardan dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip, yüzüne tükürmekti. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu, daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebi ile de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçeklesen hiçbir olaydan haberdar değilim" dedi.

TUTUKLANDILAR

Koca, Ş.Y.Ş. ve K.Ç, savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 3 şüpheli, 'kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak' suçundan tutuklandı. Faruk Koca ile Ş.Y.Ş. ve K.Ç, adliyedeki işlemlerinin ardından Sincan Cezaevi'ne götürüldü.

3 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Öte yandan görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri belirlenen R. K., Ö.O.Ü ve V.D. de gözaltına alındı. Müsabaka hakemine yönelik herhangi bir eylemlerinin olmadığı tespit edilen şüpheliler hakkında adli kontrol kararı talep edildi.