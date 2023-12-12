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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti!

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 18:29 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 18:37
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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadıkları mücadelenin bitiminde sahaya girerek maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklanarak cezaevine götürülmüştü.

Başkanı Faruk Koca, başkanlık görevinden istifa etti.

AÇIKLAMA YAPTI

İstifa kararı sonrası Faruk Koca bir açıklama yaptı. Koca, açıklamasında "Umarım ki herkesten çok benim kabul edemeyeceğim bu olay, başta futbol camiamız olmak üzere spor hayatımızın yanlışlardan, eksiklerden, şiddet kültüründen arınması için bir sebep teşkil eder. Aynı zamanda benim sebep olduğum bu vahim olay dolayısıyla Türkiye futbolunun yapısal sorunlarının da daha gerekçekçi bir şekilde konuşulmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tekrar özellikle Ankaragücü taraftarları olmak üzere üzdüğüm herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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