Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan açıklama geldi.

Faruk Koca, Halil Umut Meler'e saldırmasıyla ilgili olarak "Beynim attı, gözüm karardı! Ne yaptığımı hatırlamıyorum!" ifadelerini kullandı.

Faruk Koca, olay sonrası tansiyonunun yükselmesi nedeniyle hastaneye götürülmüştü.

Adli soruşturma başlatılmasının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hastane çıkış gözaltına alındı.