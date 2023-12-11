Haberler Ankaragücü Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan açıklama!

Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan açıklama!

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'e saldırmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 00:37
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Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan açıklama geldi.

Faruk Koca, Halil Umut Meler'e saldırmasıyla ilgili olarak "Beynim attı, gözüm karardı! Ne yaptığımı hatırlamıyorum!" ifadelerini kullandı.

Faruk Koca, olay sonrası tansiyonunun yükselmesi nedeniyle hastaneye götürülmüştü.

Adli soruşturma başlatılmasının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hastane çıkış gözaltına alındı.

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