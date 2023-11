MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Bizim için özür maçı gibi oldu

Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, deplasmanda galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Belözoğlu, "Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Son hafta mağlubiyetlerin oyuncuların üzerinde bir etkisi olmuştu. Bir nevi özür ve kendimizi affettirme maçı gibi oldu. Oyuncularım elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Bugün de ne gösterdiysek her şeyi yaptılar. Rakibimiz iyi bir savunmaya sahip. Onu geçmek kolay değildi. Sumudica hoca ile birlikte 20. iç saha maçında ilk defa yenildiler bildiğim kadarıyla. Bu galibiyetleri sürekli hale getirmek istiyoruz. Oyuna giren oyunun içinde olan bir takım istiyoruz. Büyük acı yaşamış Gaziantep ve Gaziantep halkını onların acısını paylaştığımı söyleyerek, tebrik ederim. Beşiktaş maçına konsantre olmuş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.