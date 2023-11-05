Emre Belözoğlu: Çalışmamız gereken yerler var!

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, oyunun galibi olduklarını söyleyerek, "İyi işler yapmış Samsunspor'u yenerek buraya geldik. Burada da iyi oyuncu grubuna sahip iyi bir takım Başakşehir. Oyunun galibi olduğumuzu düşünüyorum. 3 gol pozisyonu var. Bugünün eksisi çok basit goller yedik. Bu düzeltmemiz gereken yerler. Oyuncularım elinden geleni yapmaya çalışıyor. Oyunu renklendirmek adına çalışmamız gereken yerler var. Bunu başaracağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"ANKARAGÜCÜ'NÜ ÇOK DAHA İYİ YERLERE GETİRECEĞİZ"

Emre Belözoğlu, Ankaragücü'nü çok iyi yerlere getireceklerini söyleyerek, "Savunma ve hücum adına çalışıyoruz. Bazen oyunun anlarını doğru oynayınca karşılık alıyorsunuz. Geldiler gol yedik, geldiler gol yedik gibi bir şey oldu. Düzeltilemeyecek bir şey değil. Oyunda kopmalar olduğunu düşünmüyorum. Poz anlamda bireysel kalibresi olan takım vardı. Elimden geldiğince motivasyon anlamında destek oldukça onlar da elinden geleni yapıyorlar. Daha iyi olacağız. Ankaragücü'nü çok daha iyi yerlere getireceğiz" diye konuştu.