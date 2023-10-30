Ankaragücü tam gaz

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Ankara'daki Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazanmayı başardı. Ankaragücü alt sıralardan uzaklaşmak, Samsunspor da ilk galibiyetini almak için çıktığı maçta ilk yarı dengeyi bozamadı. Sarı-lacivertliler, dört dakikada iki gol bularak maçı kopardı. 71'de Efkan ile 1-0 öne geçen A.Gücü 75'te Ali Sowe ile farkı 2'ye çıkardı.

SAMSUN SON SIRADA KALDI

71'de Rodrigues'in pasında kaleciyla karşı karşıya kalan Efkan, kaleci Okan'dan sıyrılıp topu ağlara bıraktı. 75'te ise Hanousek'in kafa vuruşunda kaleci Okan'dan dönen topu Sowe tamamladı ancak hakem ofsayt bayrağını çekti. VAR incelemesi sonucu gol geçerli sayılınca Ankaragücü 2-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca başkent ekibi 3 puanın sahibi oldu. Ankaragücü 12 puanla 11. sıraya yükselirken, ligin galibiyetsiz tek takımı Samsun 2 puanda kaldı.