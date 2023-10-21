Rotamız Avrupa

Milli araya yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde 3-0'lık Kayserispor galibiyetiyle giren Ankaragücü, hedefni büyüttü. Yarın İstanbulspor deplasmanında ter dökecek olan sarı-lacivertlilerde Belözoğlu, "Başlangıçta kazanmak önemlidir. Sadece bir galibiyet aldık, kazanmayı alışkanlık haline getiren, ön blokta oynayan bir takım haline gelmeliyiz. Avrupa kupasında oynayan tüm takımların başarılı olmasını isteriz. Geçtiğimiz sene Başakşehir'le önemli işler yaptık. Bu sezon 5. takımın Avrupa'ya gidecek olmasında, geçtiğimiz sezon bizim ülkemiz adına topladığımız puanlarla payımız oldu. Avrupa kupalarına katılmak için elimizden geleni yapacağız. Avrupa'da oynayacak bir takım inşa etmek istiyoruz" diye umut dağıttı.

SAKATLIKLAR DÜŞÜNDÜRÜYOR

Emre Belözoğlu, sakat futbolcular için, "Kitsiou'nun durumunu biliyorsunuz. Sowe yeni başladı antrenmanlara, durumu net değil. Radakovic'in bir sakatlığı oldu, dönme aşamasında. Mujakic'in bir sakatlığı var" bilgisini verdi.