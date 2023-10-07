MKE Ankaragücü - Kayserispor maçı CANLI (Süper Lig maçı)

MKE Ankaragücü ile Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaşıyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Mert Güzenge düdük çalıyor.
Başkent ekibinde yeni teknik direktör Emre Belözoğlu, ilk maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Recep Uçar yönetimindeki Kayserispor ise zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmanın yollarını arıyor.
ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Ankaragücü: Bahadır, Hayrullah, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Tolga, Efkan, Rodrigues, Cephas, Morutan, Bajic
Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Attamah, Jeanvier, Carole, Kemen, Aylton Boa Morte, Kartal, Ramazan, Mane, Thiam
ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Ankaragücü - Kayserispor karşılaşması BeIN Sports 1'den CANLI yayınlanıyor.