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MKE Ankaragücü - Kayserispor maçı CANLI (Süper Lig maçı)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında MKE Ankaragücü evinde Kayserispor'u konuk ediyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Ankaragücü - Kayserispor maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 16:00
MKE Ankaragücü - Kayserispor maçı CANLI (Süper Lig maçı)

MKE Ankaragücü ile Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaşıyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Mert Güzenge düdük çalıyor.

Başkent ekibinde yeni teknik direktör Emre Belözoğlu, ilk maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Recep Uçar yönetimindeki Kayserispor ise zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmanın yollarını arıyor.

ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Ankaragücü: Bahadır, Hayrullah, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Tolga, Efkan, Rodrigues, Cephas, Morutan, Bajic

Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Attamah, Jeanvier, Carole, Kemen, Aylton Boa Morte, Kartal, Ramazan, Mane, Thiam

ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Ankaragücü - Kayserispor karşılaşması BeIN Sports 1'den CANLI yayınlanıyor.

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