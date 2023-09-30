Kafkas iş başında

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Tolunay Kafkas'la yolların ayrılacağı iddialarını yalanladı. Başkan Koca, "Tolunay Kafkas'la yolların ayrılması gibi bir gündemimiz asla olmadı. G.Saray maçı öncesi böyle haberlerin çıkmasını doğru karşılamıyorum" dedi.

Koca: Çıkışa geçeceğiz

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Galatasaray'ı gözüne kestirdi. Başkan Faruk Koca, "Galatasaray maçıyla birlikte çıkışa geçmek istiyoruz. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olduğu için oyuncu motivasyonu farklı oluyor. Camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Galatasaray'ı favori gösterebilirler ama biz buna inanmıyoruz. Bizim kalitemiz var, oyuncularımdan farklı bir performans bekliyorum" diye iddialı konuştu.