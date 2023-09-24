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Ankaragücü - Konyaspor maçı | CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. MKE Ankaragücü - Konyaspor karşı karşıya geliyor. MKE Ankaragücü - Konyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 17:00 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 17:09
Ankaragücü - Konyaspor maçı | CANLI

MKE Ankaragücü - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. MKE Ankaragücü - Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor.

MKE ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü - Konyaspor maçı 24 Eylül Pazar günü saat 17.00'da başladı. Karşılaşmayı beIN SPORTS 2'den canlı izleyebilirsiniz.

İŞTE 11'LER;

MKE Ankaragücü: Bahadır, Kıtsıou, Mujakıc, Uros, Hanousek, Djokonavic, Cem, Efkan, Morutan, Rodrugıes, Bajıc

TÜMOSAN Konyaspor: Paul, Ahmet, Uğurcan, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Oğulcan, Marlos, Oliviera

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