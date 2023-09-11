Ankaragücü galip: 1-0

Milli arayı değerlendirmek için Ankara'da kampa giren Çaykur Rizespor ile Ankaragücü dün hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Trendyol Süper Lig'de mücadele eden iki ekibin mücadelesini başkent temsilcisi 1-0 kazandı.
Milli arayı değerlendirmek için Ankara'da kampa giren Çaykur Rizespor ile Ankaragücü dün hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Trendyol Süper Lig'de mücadele eden iki ekibin mücadelesini başkent temsilcisi 1-0 kazandı. Ankaragücü'nün golünü 84'üncü dakikada Atakan Çankaya kaydetti. Ankaragücü haftaya Sivas'a konuk olacak, Çaykur Rizespor ise deplasmanda Konya ile karşılaşacak.