Haberler Ankaragücü Ankaragücü-Fenerbahçe maçı için Eryaman Stadı ikinci kez onay aldı

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı için Eryaman Stadı ikinci kez onay aldı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının oynanması planlanan Eryaman Stadı'nın zeminini, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri tarafından ikinci kez kontrol edildi. Yapılan incelemelerin ardından maçın oynanmasına bir kez daha onay verildi.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 16:52
Ankaragücü-Fenerbahçe maçı için Eryaman Stadı ikinci kez onay aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının oynanması planlanan Eryaman Stadı'nın zeminini, yapılan incelemelerin ardından ikinci kez tekrar kontrol etti.

MKE Ankaragücü Kulübünden alınan bilgiye göre, yetkililer, kontroller sonrası saha zemininin maç oynamaya elverişli olduğunu rapor edip, 3 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasının burada yapılmasına bir kez daha onay verdi.

Stat zemininin elverişsiz olmasından dolayı başkent ekibi, Süper Lig'in 2. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı.

DİĞER
'Mustafa Keser öldü' iddialarına açıklama geldi!
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti: Hedef Türkiye Yüzyılı!
F.Bahçe'de Tango zamanı!
Ramos transferinde son dakika! G.Saray için İstanbul'a...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Efkan Bekiroğlu bomba gibi
Eryaman’da olacak!
Hazırlık sınıfı öğrencileri KYK burs/kredi başvurusunda bulunabilir mi?
Hazırlık okuyan KYK yurt başvurusunda bulunabilir mi?
YKS ek tercihler ne zaman 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"F.Bahçe ile başa çıkacağımızı düşünüyorum" "F.Bahçe ile başa çıkacağımızı düşünüyorum" 16:37
Berisha'ya Almanya'dan sürpriz bir talip daha! Berisha'ya Almanya'dan sürpriz bir talip daha! 16:30
G.Saray - Molde eşleşmesinde ilginç detay! G.Saray - Molde eşleşmesinde ilginç detay! 16:19
G.Saray Kadın Basketbol Takımı'ndan sürpriz transfer! G.Saray Kadın Basketbol Takımı'ndan sürpriz transfer! 16:15
İtalyanların Torreira planı ortaya çıktı! İtalyanların Torreira planı ortaya çıktı! 15:59
"Tarihe geçip iyi anılmak istiyorum" "Tarihe geçip iyi anılmak istiyorum" 15:57
Daha Eski
O yıldızdan F.Bahçe ve G.Saray'a kötü haber! O yıldızdan F.Bahçe ve G.Saray'a kötü haber! 15:43
F.Bahçe'de Tango zamanı! F.Bahçe'de Tango zamanı! 15:01
TÜRKİYE FRANSA MAÇI CANLI İZLE 📺 TÜRKİYE FRANSA MAÇI CANLI İZLE 📺 14:58
TÜRKİYE POLONYA MAÇI CANLI İZLE 📺 TÜRKİYE POLONYA MAÇI CANLI İZLE 📺 14:54
G.Saray'da Gaziantep FK maçı öncesi son durum! G.Saray'da Gaziantep FK maçı öncesi son durum! 14:45
Alcaraz ABD Açık'ta ikinci tura yükseldi! Alcaraz ABD Açık'ta ikinci tura yükseldi! 13:13