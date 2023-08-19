TRANSFER HABERİ - Garry Rodrigues Ankaragücü'nde!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde transfer çalışmaları devam ediyor.

Başkent ekibi, bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını da giyen ve son olarak Olympiakos'ta top koşturan Yeşil Burun Adalı futbolcu Garry Rodrigues'i renklerine bağladı.

Sarı-lacivertliler, Başkan Faruk Koca'nın da katıldığı imza töreninde 32 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık mukavele imzaladı.