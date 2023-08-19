Garry döndü

Ankaragücü, transfer bombasını patlattı. Başkent ekibi, daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen yıldız sol açık Garry Rodrigues'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Rodrigues, Yunan devi Olympiakos ile olan sözleşmesini feshetti ve sarı-lacivertli formayı giymeyi kabul etti. Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray formalarıyla toplamda 87 karşılaşmada oynayan 32 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu, 17 gol ve 19 asistlik performans sergileyerek toplamda 36 gole direkt katkıda bulunmuştu. 43 kez de milli formayı giyen başarılı futbolcu, geçen sezon Yunan ekibinde toplamda 29 karşılaşmada süre alırken 3 gol, 1 asist katkısı sağladı.