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Ankaragücü Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, ülkemizde daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giyen Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 15:42 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 15:46
Ankaragücü Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Başkent temsilcisi bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giymiş olan 32 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı.

Rodrigues geçtiğimiz sezon Yunan ekibi Olimpiakos'ta forma giymiş ve 29 maçta 3 gol 1 asist kaydetmişti.

Tecrübeli kanat oyuncusu kariyerinde daha önce 87 defa Süper Lig maçına çıkıp ve 17 gol, 19 asist kaydetti.

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