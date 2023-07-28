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MKE Ankaragücü Cem Türkmen'i transfer etti

MKE Ankaragücü, Fransa'nın Clermont takımından orta saha oyuncusu Cem Türkmen'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 17:49
MKE Ankaragücü Cem Türkmen'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fransa'nın Clermont takımından orta saha oyuncusu Cem Türkmen'i renklerine bağladığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Clermont forması giyen profesyonel futbolcu Cem Türkmen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Yönetim Kurulu Üyemiz Levent Onuk katılım sağladı." ifadeleri kullanıldı.

Almanya'nın Bayer 04 Leverkusen takımının altyapısında yetişen 21 yaşındaki futbolcu, Avusturya'nın Lustenau ekibinde de forma giymişti.

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