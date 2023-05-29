Lidere gözdağı

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, yarın sahalarında lider Galatasaray'la yapacakları şampiyonluk maçı için iddialı konuştu. Başkan Koca, hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir'e şanssız bir şekilde elendikleri yarı final rövanş karşılaşmasının üzüntüsünü derinden yaşadıklarını belirtirken, sezon genelinde ise hakemlerin vermiş olduğu aleyhlerine olan yanlış kararların futbolcularının da psikolojisini etkilediğini savundu. Spor Toto Süper Lig'de son 3 haftaya girdiklerini ve rahat bir konumda olmadıklarını hatırlatan Başkan Koca, "Spor Toto Süper Lig'de son 3 haftaya giriyoruz. Her puan çok kıymetli. Galatasaray'ın Süper Lig'deki durumu bizi ilgilendirmiyor. Matematiksel olarak henüz ligde kalmayı garantilemedik, bu nedenle Galatasaray müsabakasını sahamızda mutlaka kazanmamız gerekiyor" diye iddialı konuştu.