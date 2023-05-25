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ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Ankaragücü - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Ankaragücü - Başakşehir maçıyla devam ediyor. Yarı final müasbakası Eryaman Stadyumu'nda oynanacak ve müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Başakşehir'de Ahmed Touba kritik maçta forma giyemeyecek. İki ekip de finalde Fenerbahçe'nin rakibi olmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 09:30
ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Ankaragücü - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ankaragücü - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında heyecan devam ediyor. Anakragücü ile Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın tüm detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Başakşehir maçı 25 Mayıs Perşembe günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

ASPOR CANLI YAYINI (HD) İZLE - ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN 👉TIKLA

BAŞAKŞEHİR'DE 1 EKSİK!

Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, rakibi karşısında istediği skoru alarak adını finale yazdırmaya çalışacak. Turuncu-lacivertli takımın rakibi ile oynadığı ilk maçta kırmızı kart gören Ahmed Touba müsabakada forma giyemeyecek.

TURU GEÇMESİ HALİNDE İKİNCİ KEZ FİNAL OYNAYACAK

Medipol Başakşehir, rakibini elemesi halinde tarihinde ikinci kez finalde mücadele edecek. Turuncu-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda finalde Konyaspor ile karşılaşmıştı. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz berabere biten maçı, Konyaspor penaltı atışları sonucunda 4-1 kazanmıştı.

ERYAMAN STADI KAPALI GİŞE

MKE Ankaragücü taraftarı, Eryaman Stadı'nda oynanacak rövanş maçına büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletleri satışa çıktıktan sonra 24 saat içinde tükendi. Sarı-lacivertli takım dolu tribünler önünde, büyük bir taraftar desteğiyle sahaya çıkacak.

ASPOR CANLI YAYINI (HD) İZLE - ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN 👉TIKLA

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