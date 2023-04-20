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Ankaragücü - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta müsabakasında Ankaragücü ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 11:50 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 12:00
Ankaragücü - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Ankaragücü - Giresunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Ankaragücü ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Giresunspor maçı 20 Nisan Perşembe günü saat 17.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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