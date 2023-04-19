Artık acıklayın

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, F.Bahçe maçındaki hakem kararları hakkında konuşurken, G.Saray Başkanvekili Erden Timur'un da elinde ne varsa açıklaması gerektiğini söyledi. Başkan Koca, üç büyük takım için hatalı kararları şöyle sıraladı: 3. haftada F.Bahçe-Adana Demirspor maçında 12'de F.Bahçe'ye verilen penaltı. 10. haftada Giresun-Beşiktaş maçında 89'da iptal edilen Giresun golü. 16. haftada Sivas-G.Saray maçında 49'da iptal edilen Sivasspor golü. 25. haftada G.Saray- Kasımpaşa maçında 46'da Torreira'ya verilmeyen kırmızı kart. 28. haftada Giresun- Beşiktaş maçı 46'da topsuz alanda rakibine yumruk atan Aboubakar'a verilmeyen kırmızı kart" dedi.