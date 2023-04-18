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Ankaragücü'nden büyük tepki! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde başkan Faruk Koca flaş açıklamalarda bulundu. Başkan Koca, Fenerbahçe maçında yaşanan hakem kararlarına tepki gösterdi. Öte yandan Koca, Galatasaray başkanvekili Erden Timur'a 'Lig sonunda her şeyi açıklayacağız' açıklaması üzerinden yüklendi. İşte o sözler...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 15:11
Ankaragücü'nden büyük tepki! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig takımlarından Ankaragücü'nde başkan Faruk Koca açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Kollanarak gelen şampiyonluk, büyüklük değildir. Büyüklük, davranışların her birinde sorumlu olmaktır. Futbolda çatışmaları bitirin, kurallara sadık kalın. Fenerbahçe maçı hakemi galibiyetimizi engellemiş, lehimize olan maç sonunu aleyhimize çevirmiştir"

"Erden Timur 'Lig sonunda her şeyi açıklayacağız' dedi. Bakıyoruz ki, Galatasaray lehine haksız verilen bir sürü karar. Elinizdeki her şeyi şimdi açıklamalısınız. Eğer açıklamazsanız futbolun önünde engelsiniz."

"Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında 13. dakikada Fenerbahçe lehine verilen penaltı. 10. haftada Giresunspor - Beşiktaş maçında iptal edilen Giresunspor'un golü. 16. haftada Galatasaray - Sivasspor maçında iptal edilen Sivasspor'un golü. 25. haftada Galatasaray - Kasımpaşa maçında Torreira'ya verilmeyen kırmızı kart. 28. haftada Giresunspor - Beşiktaş mücadelesinde rakibine yumruk atana kırmızı kart verilmemesi. Mağdur olan kulüplerimizin onlarca yaşadığı haksız uygulama var."

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