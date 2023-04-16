Haberler Ankaragücü Vicdanları rahat mı?

Vicdanları rahat mı?

Ankaragücü'nü öne geçtiği karşılaşmayı kaybederken maç sonunda Fenerbahçe lehine çalınan penaltıya isyan vardı. Soyunma odasında hakemin etki altına alındığını ifade eden Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, "Fenerbahçe penaltıyla kazandı. Vicdanı çok rahat mı? Artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Hakem, devre arasında rakip takım yöneticileri tarafından hakaretler işitiyor ve bu baskıyla sahaya giriyor. Bu hakem nasıl maç yönetecek? Türk futbolundan bu elleri nasıl çekeceğiz? Sabrımız kalmadı. Bir senaryo yazılmış. Bir sinema filmi oynanıyor" dedi.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 06:50
Vicdanları rahat mı?
Ankaragücü'nü öne geçtiği karşılaşmayı kaybederken maç sonunda Fenerbahçe lehine çalınan penaltıya isyan vardı. Soyunma odasında hakemin etki altına alındığını ifade eden Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, "Fenerbahçe penaltıyla kazandı. Vicdanı çok rahat mı? Artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Hakem, devre arasında rakip takım yöneticileri tarafından hakaretler işitiyor ve bu baskıyla sahaya giriyor. Bu hakem nasıl maç yönetecek? Türk futbolundan bu elleri nasıl çekeceğiz? Sabrımız kalmadı. Bir senaryo yazılmış. Bir sinema filmi oynanıyor" dedi.
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