Ankaragücü: Artık eminiz!

Ankaragücü'nden maç sonu flaş bir açıklama geldi. "Sonu belli bir filmin içinde yer almak istemiyoruz" başlıklı açıklamada, "Müsabakadan önce Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamanın hakemlerin tarafsız yönetimine etki edebileceği noktasında kaygılarımız vardı. Artık kulüplerden bağımsız yazılmış bir senaryosu olduğundan artık eminiz" ifadesi kullanıldı.
Ankaragücü'nden maç sonu flaş bir açıklama geldi. "Sonu belli bir filmin içinde yer almak istemiyoruz" başlıklı açıklamada, "Müsabakadan önce Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamanın hakemlerin tarafsız yönetimine etki edebileceği noktasında kaygılarımız vardı. Artık kulüplerden bağımsız yazılmış bir senaryosu olduğundan artık eminiz" ifadesi kullanıldı.