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Ali Sowe’den gol sözü

Ankaragücü'nün 3-2 kazandığı İstanbulspor maçında iki kez ağları sarsan takımın 12 golle en golcü ismi olan Ali Sowe, Fenerbahçe'ye de gol atacağının sözünü verdi.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Ali Sowe’den gol sözü

Ankaragücü'nün 3-2 kazandığı İstanbulspor maçında iki kez ağları sarsan takımın 12 golle en golcü ismi olan Ali Sowe, Fenerbahçe'ye de gol atacağının sözünü verdi. 28 yaşındaki Gambiyalı santrfor, "Her maç önemlidir ama Fenerbahçe maçı adeta final niteliğinde. Şu an yakaladığımız güzel formu devam ettireceğimize inanıyorum. Formdayım ama bunun devamı var. Daha çok gol atıp daha iyi performanslar vereceğime inanıyorum. Fenerbahçe maçında da aynı istikrarı ve isteği göstereceğime eminim. Fenerbahçe karşısında da gol ve gollerle takımıma yardımcı olmaya çalışacağım" diye iddialı konuştu.

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