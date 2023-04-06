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Kupayı alacağız

Ankaragücü Başkanı Koca, kupayı tekrar kazanmak istediklerini söyledi.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Kupayı alacağız

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor'u 3-1 yenen Ankaragücü'nde, 23 yıl sonra gelen yarı finalin mutluluğu yaşanıyor.

Başkan Faruk Koca, "Ankaragücü'nün hak ettiği kupayı tekrar müzesine getirmeyi arzu ediyoruz. Ankaragücü ile ilgili bir kanaat var, 'kupa beyi' diye. 23 yıl sonra yarı finale çıkmak camia açısından çok önemli bir beklentiydi" dedi. TÜRKİYE Kupası'nı daha önce 2 kez kazandıklarını hatırlatan Başkan Koca, "Taraftarı her zaman tebrik ediyoruz. Ankaragücü'nün özellikle taraftarı önemli bir aktör. Camiamızın ve taraftarımızın lig sonuna kadar takıma moral motivasyon vermesi gerekiyor. İnşallah bundan sonra bugünkü gibi coşkulu taraftarlarımızla bütün maçlara çıkarız" diye umut dağıttı.

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