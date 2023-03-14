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Ankaragücü atakta

Ankaragücü, G.Saray’dan kiraladığı Taylan ve Emre’nin bonservisini almak için harekete geçti.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 06:50
Ankaragücü atakta
Spor Toto Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Ankaragücü, bir yandan da gelecek sezonun planlarını yapıyor. Başkent ekibi, sezon başında lider Galatasaray'dan kiraladığı Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın bonservisini almak için düğmeye bastı. Başkan Faruk Koca'nın, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e teklifini ilettiği öğrenildi. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği ve somut adımların atılacağı bildirildi. 28 yaşındaki orta saha Taylan Antalyalı, bu sezon 20 maçta 2 gol, 2 asist, 28 yaşındaki sağ kanat Emre Kılınç 21 maçta 2 gol, 4 asist katkısı sağladı.
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