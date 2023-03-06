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Gökhan Töre resmen Ankaragücü'nde!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, bonservisi elinde olan 31 yaşındaki kanat oyuncusu Gökhan Töre'yi renklerine bağladığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 14:24
Gökhan Töre resmen Ankaragücü'nde!

Spor Toto Süper Lig ekibi Ankaragücü, bir ismi daha renklerine bağladı.

Başkent temsilcisi, uzun yıllar Beşiktaş forması giyen ve son olarak Adana Demirspor'da top koşturan deneyimli futbolcu Gökhan Töre ile anlaşma sağladı.

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 5 maçta süre alan 31 yaşındaki futbolcu, 2 gol kaydetti.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre ile sezon sonuna kadar anlaşarak sözleşme imzaladı." denildi.

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