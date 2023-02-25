6. imza Arda

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Ankaragücü, 6. transferini yaptı. Sol bek Hasan Ali Kaldırım, B.Hersekli orta saha Dokanovic, Kongolu santrfor Oko, Angolalı ofansif kanat Milson ile Fransız sağ bek Kwateng'i alan sarı-lacivertliler, ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK'dan stoper Arda Kızıldağ'ı kadrosuna kattı. Gençlerbirliği altyapısında futbola başlayan genç savunmacı, Hacettepe'de kiralık oynadı. Bu sezon başında Gençlerbirliği'nden gelen Kızıldağ, 8 Süper Lig müsabakasında forma giydi. Toplam 418 dakika sahada kalan futbolcu 1 kez de gol sevinci yaşadı. Arda Kızıldağ'ın Haziran 2025'e kadar Gaziantep FK ile sözleşmesi bulunuyor.