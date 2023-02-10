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Ankaragücü'nden depremzedelere destek için siyah forma!

Son dakika haberleri... MKE Ankaragücü, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan deprem sonrası vatadanşlara yardım amacıyla "Umut" isimli siyah forma çıkaracaklarını duyurdu.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 15:50
Ankaragücü'nden depremzedelere destek için siyah forma!

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan deprem sonrası geliri depremzedelere yardım için kullanılmak üzere "Umut" isimli siyah forma çıkaracaklarını açıkladı.

Kulüp yaptığı açıklamada, "Umutlarımızı birlikte yeşerteceğiz. Satışından elde edilecek gelir depremden etkilenen vatandaşlarımıza gönderilecek olan özel "Umut" formamız şimdi ön satışta" ifadelerine yer verdi.

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