Ankaragücü - Fatih Karagümrük CANLI İZLE (Ankaragücü - Fatih Karagümrük canlı anlatım)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ankaragücü ile Fatih Karagümrük, 23. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ANKARAGÜCÜ - FATİH KARAGÜMRÜK 11'LER:
Ankaragücü: Gökhan, Fıratcan, Radakovic, Mujakic, Marlon, Diack, Emre, Taylan, Pedrinho, Beridze, Sowe.
Fatih Karagümrük: Batuhan, Salih, Rayyan, Dresevic, Levent, Shukurov, Ricci, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne.
ANKARAGÜCÜ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.