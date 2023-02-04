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Ankaragücü - Fatih Karagümrük CANLI İZLE (Ankaragücü - Fatih Karagümrük canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Ankaragücü ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 13:27
Ankaragücü - Fatih Karagümrük CANLI İZLE (Ankaragücü - Fatih Karagümrük canlı anlatım)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ankaragücü ile Fatih Karagümrük, 23. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...


ANKARAGÜCÜ - FATİH KARAGÜMRÜK 11'LER:
Ankaragücü: Gökhan, Fıratcan, Radakovic, Mujakic, Marlon, Diack, Emre, Taylan, Pedrinho, Beridze, Sowe.

Fatih Karagümrük: Batuhan, Salih, Rayyan, Dresevic, Levent, Shukurov, Ricci, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne.

ANKARAGÜCÜ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

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