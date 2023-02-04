Ankaragücü - Fatih Karagümrük CANLI İZLE (Ankaragücü - Fatih Karagümrük canlı anlatım)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ankaragücü ile Fatih Karagümrük, 23. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...







ANKARAGÜCÜ - FATİH KARAGÜMRÜK 11'LER:

Ankaragücü: Gökhan, Fıratcan, Radakovic, Mujakic, Marlon, Diack, Emre, Taylan, Pedrinho, Beridze, Sowe.

Fatih Karagümrük: Batuhan, Salih, Rayyan, Dresevic, Levent, Shukurov, Ricci, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne.

ANKARAGÜCÜ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.