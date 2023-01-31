Tolga Ciğerci'nin transferi resmen açıklandı! Eski takımına döndü

Tolga Ciğerci yeni sezon öncesi Başakşehir'den Ankaragücü'ne transfer olmuştu.
Tolga Ciğerci yeni sezon öncesi Başakşehir'den Ankaragücü'ne transfer olmuştu.
Sarı-Lacivertlilerde son derece verimli bir sezon geçiren deneyimli orta saha oyuncusu flaş bir transfere daha imza attı.
Tolga Ciğerci yıllar sonra Avrupa'ya döndü.
TOLGA CİĞERCİ ALMANYA'YA DÖNÜYOR
2016-17 sezonu başında Hertha Berlin'den Galatasaray'a 3 milyon euro karşılığında transfer olan Tolga Ciğerci, 7 yılın ardından yeniden Alman ekibi için top koşturacak.
Berlin temsilcisi, Tolga Ciğerci transferi için Ankaragücü ile anlaşmaya vardı.
YENİDEN HERTHA BERLİN FORMASI GİYECEK
Ankaragücü ile 1,5 yıl daha sözleşmesi olan Tolga Ciğerci de Bundesliga'ya döndü ve resmi açıklama geldi.
Ankaragücü, Hertha Berlin ile anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu. İşte o açıklama...
"Profesyonel futbolcumuz Tolga Ciğerci'nin transferi için Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.
Tolga Ciğerci'ye bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz."
16 MAÇTA 5 GOLE KATKI VERDİ
Bu sezon Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de 16 maça çıkacak olan Tolga Ciğerci 2 gol, 3 asistlik istatistik yakaladı.