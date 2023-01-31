Haberler Ankaragücü Tolga Ciğerci'nin transferi resmen açıklandı! Eski takımına döndü

Tolga Ciğerci'nin transferi resmen açıklandı! Eski takımına döndü

Son dakika transfer haberi... Bir dönem Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'de de forma giyen ve şu anda Ankaragücü'nde oynayan Tolga Ciğerci ile alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı. Tolga Ciğerci, eski takımına geri döndü. İşte ayrıntılar...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 14:06 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 14:36
Tolga Ciğerci'nin transferi resmen açıklandı! Eski takımına döndü

TOLGA CİĞERCİ ALMANYA'YA DÖNÜYOR
2016-17 sezonu başında Hertha Berlin'den Galatasaray'a 3 milyon euro karşılığında transfer olan Tolga Ciğerci, 7 yılın ardından yeniden Alman ekibi için top koşturacak.

Tolga Ciğerci'nin transferi resmen açıklandı! Eski takımına döndü

Berlin temsilcisi, Tolga Ciğerci transferi için Ankaragücü ile anlaşmaya vardı.

Tolga Ciğerci'nin transferi resmen açıklandı! Eski takımına döndü

YENİDEN HERTHA BERLİN FORMASI GİYECEK
Ankaragücü ile 1,5 yıl daha sözleşmesi olan Tolga Ciğerci de Bundesliga'ya döndü ve resmi açıklama geldi.

Tolga Ciğerci'nin transferi resmen açıklandı! Eski takımına döndü

Ankaragücü, Hertha Berlin ile anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu. İşte o açıklama...

Tolga Ciğerci'nin transferi resmen açıklandı! Eski takımına döndü

"Profesyonel futbolcumuz Tolga Ciğerci'nin transferi için Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Tolga Ciğerci'nin transferi resmen açıklandı! Eski takımına döndü

Tolga Ciğerci'ye bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz."

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