Tolga Ciğerci dönüyor! Transfer ve imza...

Tolga Ciğerci yeni sezon öncesi Başakşehir'den Ankaragücü'ne transfer olmuştu.
Tolga Ciğerci yeni sezon öncesi Başakşehir'den Ankaragücü'ne transfer olmuştu.
Sarı-Lacivertlilerde son derece verimli bir sezon geçiren deneyimli orta saha oyuncusu flaş bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor.
Tolga Ciğerci yıllar sonra Avrupa'ya dönüyor.
TOLGA CİĞERCİ ALMANYA'YA DÖNÜYOR
2016-17 sezonu başında Hertha Berlin'den Galatasaray'a 3 milyon euro karşılığında transfer olan Tolga Ciğerci, 7 yılın ardından Alman ekibine geri dönmeye hazırlanıyor.
Akşam'ın Bild'den aktardığı habere göre Berlin temsilcisi, Tolga Ciğerci transferi için Ankaragücü ile temas halinde.
YENİDEN HERTHA BERLİN FORMASI GİYEBİLİR
Ankaragücü ile 1,5 yıl daha sözleşmesi olan Tolga Ciğerci de Bundesliga'ya geri dönmeye sıcak bakıyor.
Hertha Berlin'in Sarı-Lacivertlilerle anlaşması durumunda Tolga Ciğerci transferi resmiyet kazanacak.
16 MAÇTA 5 GOLE KATKI VERDİ
Bu sezon Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de 16 maça çıkacak olan Tolga Ciğerci 2 gol, 3 asistlik istatistik yakaladı.
Deneyimli orta saha oyuncusu ülkemizde Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve Ankaragücü formaları giydi.
MİLLİ FORMAYI DA GİYDİ
A Milli Futbol Takımımızın formasını 4 kez terleten Tolga Ciğerci, Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giymişti.