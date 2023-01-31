Haberler Ankaragücü Tolga Ciğerci dönüyor! Transfer ve imza...

Tolga Ciğerci dönüyor! Transfer ve imza...

Son dakika transfer haberi... Bir dönem Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'de de forma giyen ve şu anda Ankaragücü'nde oynayan Tola Ciğerci ile alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı. Aktarılan bilgilere göre Tolga Ciğerci, eski takımına dönmeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 14:06
Tolga Ciğerci dönüyor! Transfer ve imza...

Tolga Ciğerci yeni sezon öncesi Başakşehir'den Ankaragücü'ne transfer olmuştu.

Tolga Ciğerci dönüyor! Transfer ve imza...

Sarı-Lacivertlilerde son derece verimli bir sezon geçiren deneyimli orta saha oyuncusu flaş bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor.

Tolga Ciğerci dönüyor! Transfer ve imza...

Tolga Ciğerci yıllar sonra Avrupa'ya dönüyor.

Tolga Ciğerci dönüyor! Transfer ve imza...

TOLGA CİĞERCİ ALMANYA'YA DÖNÜYOR
2016-17 sezonu başında Hertha Berlin'den Galatasaray'a 3 milyon euro karşılığında transfer olan Tolga Ciğerci, 7 yılın ardından Alman ekibine geri dönmeye hazırlanıyor.

Tolga Ciğerci dönüyor! Transfer ve imza...

Akşam'ın Bild'den aktardığı habere göre Berlin temsilcisi, Tolga Ciğerci transferi için Ankaragücü ile temas halinde.

Tolga Ciğerci dönüyor! Transfer ve imza...

YENİDEN HERTHA BERLİN FORMASI GİYEBİLİR
Ankaragücü ile 1,5 yıl daha sözleşmesi olan Tolga Ciğerci de Bundesliga'ya geri dönmeye sıcak bakıyor.

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