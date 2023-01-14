Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan Adana Demirspor maçı sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü deplasmanda Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan yaptığı açıklamada takım olarak sahada çok iyi bir performans gösterdiklerini belirterek futbolcularını tebrik etti. Maç istatistiklerine baktıklarında önde olduklarını ama sonucun kötü bittiğini dile getiren Erdoğan, "Oyuncularımız verilen görevleri yerine iyi getirdiler ama sonuca bakınca eli boş döndük. Gelecek için umut veriyoruz ama sonuca yansıtamadık. Ayrıca iptal edilen bir golümüzle ilgili açıkçası çok üzgünüm. Neden iptal edildi anlamadım. Büyük odada pozisyonu detaylı inceledim. Hakem neyi gördü de iptal etti anlayamadım. Büyük emek harcıyoruz. Büyük yatırımlar yapıyoruz. Bu şekilde değil, sahada mağlup olmak istiyoruz. Açıkçası golü iptal edecek bir neden göremedim" dedi. Erdoğan Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacakları Beşiktaş maçını kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istediklerini dile getirdi.