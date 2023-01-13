Haberler Ankaragücü Ankaragücü kulübünden Beşiktaş maçı açıklaması

Ankaragücü kulübünden Beşiktaş maçı açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Beşiktaş maçına ilişkin, "Bilet satışları MKE Ankaragücü passolig kartlarına yapılacak. Müsabaka tarihinden 30 gün içerisinde passolig kartını MKE Ankaragücü passolig kartına çeviren kişilere bilet satışı kapalı olacak" açıklamasında bulundu.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 13:28
Ankaragücü kulübünden Beşiktaş maçı açıklaması

MKE Ankaragücü Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda 18 Ocak Çarşamba günü Beşiktaş'ı konuk edecekleri maçın biletlerinin sadece MKE Ankaragücü Passolig sahiplerine satılacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar göre, bilet satışları MKE Ankaragücü passolig kartlarına yapılacak. Müsabaka tarihinden 30 gün içerisinde passolig kartını MKE Ankaragücü passolig kartına çeviren kişilere bilet satışı kapalı olacak. Son 24 saat de dahil olmak üzere tarafsız passolig kartlarına da bilet satışı kapalı olacak." ifadelerine yer verildi.

Alınan karar gereği de karşılaşmada Beşiktaş taraftarları yer alamayacak.

DİĞER
Barcelona Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgileri: Euroleague Barcelona Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle gecelerde kıskıvrak yakalandı! 3 aylık kaçamak bitti Metin Hara'dan sonra aşkı bakın kimde buldu
Galatasaray'da stoper operasyonu! Erden Timur...
Olay transfer itirafı! "F.Bahçe'ye çok yakındım"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Lig'de ayrılık! Resmen açıklandı
A.Gücü iddialı
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
MERSİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
ESKİŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı 13:33
Fenerbahçe Gaziantep FK maçına hazırlanıyor Fenerbahçe Gaziantep FK maçına hazırlanıyor 13:30
Taktik dehası Okan Buruk! Derbi sonrası... Taktik dehası Okan Buruk! Derbi sonrası... 12:29
Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu 12:55
Başkan Çebi'ye ne dedi? O görüşmede gözleri doldu! Başkan Çebi'ye ne dedi? O görüşmede gözleri doldu! 13:20
Fenomen Ronaldo 4. kez evleniyor! Fenomen Ronaldo 4. kez evleniyor! 13:24
Daha Eski
Van Aanholt'un alternatifi bulundu! İstenen rakam... Van Aanholt'un alternatifi bulundu! İstenen rakam... 11:11
Celta Vigo - Villarreal maçı saat kaçta? Celta Vigo - Villarreal maçı saat kaçta? 11:13
Napoli - Juventus maçı saat kaçta? Napoli - Juventus maçı saat kaçta? 11:23
Barcelona - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Barcelona - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 11:47
Antalyaspor'a dönen Doğukan konuştu Antalyaspor'a dönen Doğukan konuştu 12:00
Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman? Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman? 12:05