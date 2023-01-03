A.Gücü pes etmez

Süper Lig'de sonuncu sıradaki Ümraniyespor'a sahasında kaybeden Ankaragücü, bu maçın telafisini Galatasaray deplasmanında yapmaya kararlı. Mutlak puan parolasıyla çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde, futbolcuların da moralli gözükmesi teknik heyeti sevindirdi. Ümraniyespor mağlubiyetinden gerekli dersleri çıkarttıklarını belirten teknik direktör Ömer Erdoğan, İstanbul'dan puanla döneceklerine inandığını vurguladı. Takımına güvendiğini belirten Erdoğan, "Ankaragücü'nün karakterinde pes etmek yok. Galatasaray'la zorlu bir maç oynayacağız. Ümraniyespor yenilgisini telafi etmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Alt sıralardan uzaklaşıp hak ettiğimiz yerlere geleceğimizden şüphem yok" diye umut dağıttı.



TOLGA CİĞERCİ YOK AKKAN BELİRSİZ

Ankaragücü'nde Galatasaray maçı öncesinde iki eksik var. Ümraniye maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Tolga Ciğerci yok. 4 Kasım'daki Kasımpaşa maçında sakatlanan ve çalışmalara yeni başlayan kaleci Gökhan Akkan'ın durumu ise belirsiz.