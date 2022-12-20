Ankaragücü - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

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Ankaragücü - Tuzlaspor maçı - CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tu maçları ile devam ediyor. Ankaragücü ile Tuzlaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Tuzlaspor maçı 20 Aralık Salı günü saat 13:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.