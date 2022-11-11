Tolga Ciğerci: 1 puan kötü değil!

Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Maçta ev sahibi ekibin golünü kaydeden Tolga Ciğerci maçın ardından açıklamalarda bulundu;

"Bugün hedefimiz 3 puandı aslında evimizde oynadığımız için. Genel olarak iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Trabzonspor büyük bir takım, 1 puan da bizim için kötü değil. Araya kadar daha fazla puan toplayabilirdik ancak gelişme olduğunu söyleyebilirim. Ömer hoca ile birlikte iyi çalışıyoruz. İyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim."

