MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan Mete Kalkavan açıklaması!

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Ankaragücü'de başkan Faruk Koca karşılaşmanın ardından hakem Mete Kalkavan ile ilgili konuştu.

İşte Faruk Koca'nın o sözleri;

"Beraberlik bence iki takım içinde hak ettikleri sonuçtu. Arayı iyi değerlendirmeye çalışacağız. Beşiktaş maçındaki hatalar çok tekrarlanmadı onu söylemek lazım. Tabii ki hatalar vardır. Hakemle ilgili çok fazla konuşmak istemiyoruz."

"Hep beraber bu hakem meselesini masaya yatırıp hakem sayısını artırmamız lazım. Rekabet olsa hata yapma şansı daha az olur. İlk dakikalarda bir ele değen pozisyonumuz vardı bilemiyorum. Bununla ilgili daha fazla şey söylemek hakem camiasını yıpratmak olur."

"Ankaragücü olarak 19 Mayıs stadına ciddi hazırlık yapıyoruz. Yapay zeka uygulaması teorik olarak doğru bir şey ama hakem sayısı az."