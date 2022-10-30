Ankaragücü Hatayspor maçı CANLI

Süper Lig'in 12. haftasında Ankaragücü, evinde Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Bu keyif dolu karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Jese, Ali Sowe
Hatayspor: Erce, Kerim, Vranjes, Burak, Samuel, Onur, Aabid, Mehdi, Saba, Ayoub, Ze Luis
ANKARAGÜCÜ - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Hatayspor maçı 30 Ekim Pazar günü saat 14:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.