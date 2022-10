Ankaragücü Başkanı Koca'dan Fenerbahçe açıklaması: Bedelini ödeyen...

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "Fenerbahçe'nin hak ettiği taraftarın haricinde biz onlara bir şey vermedik. Ankara protokol şehri. Büyük maçlarda da çok büyük protokol ilgisi oluyor. Bunlar bizim misafirlerimiz, almayacak mıyız onları? Burada bir kargaşa var. Sonuçta bedeli ödeyen Ankaragücü" dedi.



Başkan Koca, Eryaman Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylar, Türkiye Kupası 4'üncü turunda oynanacak Amedspor maçı, takımın genel durumu ve Süper Lig'in 11'inci haftasında pazartesi günü deplasmanda oynanacak Giresunspor karşılaşmasına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"BEDELİ ÖDEYEN ANKARAGÜCÜ OLDU"

Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar sonucu futbolun bütün paydaşlarının sınıfta kaldığını ifade eden Koca, Eryaman Stadyumu'nun eklemelerde 22 bin kapasiteye sahip olduğunu ama Fenerbahçe maçında 26 bine yakın taraftar olduğunu belirterek, "Bir stat kapasitesi var, VIP var, loca var, Gençlik ve Spor var, güvenlik birimleri var. Rakip takıma 1264 tane koltuk vermek zorundasınız. 8 bin 800 civarında kombine satmışız. Toplam biletli seyirci sayısı da 8 bin 500 civarında. 51 tane loca var. 14 tanesi Gençlik ve Spor'un, 17 tanesi bize ait. Bu localara Ankaragücülü gelecek diye bir şey yok. Locayı alanlar istediği misafirleri getirme hakkına sahip. 254 tane VIP'ten polise veya Gençlik ve Spor'a koltuk vermeniz gerekiyor. Burada bir kargaşa var. Sonuçta bedeli ödeyen Ankaragücü. 4 maç içeride oynadık ve maalesef yediğimiz ceza 1 milyon 450 bin lira. Usulsüz seyirci almaktan, merdiven boşluklarını doldurmaktan. Şu bir gerçek; stadın sahibi yok. Gençlik ve Spor mu, kulüp mü, federasyon mu? Eğer stat Gençlik ve Spor'unsa bütün taraftarları alma ve protokol sorumluluğu onların olsun. Ev sahibi takımınsa kontrolün ev sahibi takımda olması lazım. Şimdi bir olay oldu, yanlışlar oldu ve bu yanlışların bütün bedelini biz Ankaragücü ödüyoruz" dedi.



"CEZA YESEK DE MİSAFİRLERİMİZİ ALIRIZ"

Taraftarlardan gelen 'Fenerbahçe taraftarını aldınız' eleştirisinin gerçeği yansıtmadığını kaydeden Koca, "Fenerbahçe'nin hak ettiği taraftarın haricinde biz onlara bir şey vermedik. Ankara protokol şehri. Büyük maçlarda da çok büyük protokol ilgisi oluyor. Bunlar bizim misafirlerimiz, almayacak mıyız onları? Yargı mensupları, üst bürokrasi bu maçı izlemek istiyor. Yoğun geçen gündemde deşarj olmak istiyor. Bunlar bizim misafirlerimiz, biz bunları alırız, ceza yesek de alırız ama bunu bir düzene koymamız gerekiyor. Ankara'daki bütün maçlarda en az 500 ile 750 VIP, protokol ve loca misafirimiz oluyor. Maalesef hem maçın sonucu itibariyle hakemden kaynaklanan bazı hatalar, taraftarın yoğun ilgisine rağmen stada girememesi ve otopark sorunu ile negatif bir atmosfer oluştu" diye konuştu.



Türkiye Kupası'ndaki Amedspor eşleşmesi öncesinde özellikle sosyal medyada ayrıştırıcı bir dil kullanıldığını aktaran Koca, buna karşın her zaman barışın dilini konuştuklarını ve örnek bir ev sahipliği yapacaklarını söyledi.



"ANKARAGÜCÜ HAK ETTİĞİNİN 10 PUAN GERİSİNDE"

Takımın genel durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koca, takım olarak ligde istedikleri yerde olmadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"İyi bir kadromuz var ama maalesef olması gereken bir takım olamadık. Şu anda Ankaragücü yönetimi bu takımın iyi yerlerde olması için gerekli her şeyi yapmıştır. Bu takımın önü açıktır. Maalesef bu kadronun takım olma ile ilgili eksiklikleri var. Bu teknik heyetin işi, biz hocamıza güveniyoruz. Trabzonspor maçına kadar 4 maçımız var. Bu 4 maçı en az hasarla atlatırsak 45 günlük arada takımın toparlanacağına inanıyoruz. Ankaragücü şu anda 10 puan hak ettiğimiz yerin gerisinde. Bu kadronun olması gerektiği yer bana göre ilk 6-7'dir."



Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Giresunspor maçına ilişkin de konuşan Koca, galibiyet hedeflediklerini belirterek, "Biz takımımızın bunu yapacağına inanıyoruz. İnşallah yüzümüz gülmüş şekilde döneceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.