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‘Talihsiz başladık’

Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Çok talihsiz bir şekilde başladık, Başakşehir'e de böyle başladık. Güçlü bir rakibe karşı 1-0 geride başladık, iyi olmadı. Çıkarken yanlış pas tercihi olmaması için uyardık ama buradan da gol yedik. 2-1 yapsak, belki çok farklı olabilirdi. Ancak golü bulamadık ve sonrasında oyundan düştük. Çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 06:50
‘Talihsiz başladık’
Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Çok talihsiz bir şekilde başladık, Başakşehir'e de böyle başladık. Güçlü bir rakibe karşı 1-0 geride başladık, iyi olmadı. Çıkarken yanlış pas tercihi olmaması için uyardık ama buradan da gol yedik. 2-1 yapsak, belki çok farklı olabilirdi. Ancak golü bulamadık ve sonrasında oyundan düştük. Çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
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