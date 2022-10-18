‘Talihsiz başladık’

Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Çok talihsiz bir şekilde başladık, Başakşehir'e de böyle başladık. Güçlü bir rakibe karşı 1-0 geride başladık, iyi olmadı. Çıkarken yanlış pas tercihi olmaması için uyardık ama buradan da gol yedik. 2-1 yapsak, belki çok farklı olabilirdi. Ancak golü bulamadık ve sonrasında oyundan düştük. Çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Çok talihsiz bir şekilde başladık, Başakşehir'e de böyle başladık. Güçlü bir rakibe karşı 1-0 geride başladık, iyi olmadı. Çıkarken yanlış pas tercihi olmaması için uyardık ama buradan da gol yedik. 2-1 yapsak, belki çok farklı olabilirdi. Ancak golü bulamadık ve sonrasında oyundan düştük. Çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.