Haberler Ankaragücü Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçı sonrası VAR tepkisi!

Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçı sonrası VAR tepkisi!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nden VAR ve hakem kararlarına yönelik flaş bir paylaşım geldi.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 11:06
Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçı sonrası VAR tepkisi!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, sahasında konuk ettiği rakibine 3-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Başkent temsilcisi, mücadele sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ankaragücü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşıma "Adaletin çizgisi = VAR'ın çizgisi" notu düşüldü. Görselde ise Fenerbahçe'nin Batshuayi ile bulduğu ilk golden önceki pozisyona ve Fenerbahçe ceza sahasında Osayi-Samuel ile Ali Sowe'un yaşadığı pozisyona yer verildi. Görsele ayrıca "Adalet" ve "Herkes için adalet" notu düşüldü.


DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Türk futbolu için büyük tehlike"
Bartın Amasra'daki maden kazası sonrası çizmeli fotoğraf sembol oldu! 350 metre derinlikte 2 saat yaşam savaşı
Jesus'a övgü dolu sözler! "Tehlikeli denilen tarz..."
G.Saray ve Trabzon'un gündemindeydi! Rıdvan'dan transfer kararı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Erman Toroğlu: Aralarında sıklet farkı var
Ömer Erdoğan’dan Jese sürprizi
19 Ekim Muhtarlar Günü mesajları
TV8,5 CANLI İZLE
İstanbul barajları doluluk oranı (18 Ekim Salı)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor'a bir sakatlık şoku daha! Antalyaspor'a bir sakatlık şoku daha! 10:54
Yıldız oyuncu gözyaşları içinde kariyerini noktaladı Yıldız oyuncu gözyaşları içinde kariyerini noktaladı 10:44
Adana Demirspor - Adıyaman FK saat kaçta? Adana Demirspor - Adıyaman FK saat kaçta? 10:41
Kayserispor - Iğdır FK maçı saat kaçta? Kayserispor - Iğdır FK maçı saat kaçta? 10:30
Yalçın sessizliğini bozdu! Flaş Ismael sözleri Yalçın sessizliğini bozdu! Flaş Ismael sözleri 10:27
Gelen gideni arattı! Şov yapıyorlar Gelen gideni arattı! Şov yapıyorlar 10:03
Daha Eski
Rizespor - Boyabat 1968 Spor maçı saat kaçta? Rizespor - Boyabat 1968 Spor maçı saat kaçta? 09:52
G.Saray ve Trabzon'un gündemindeydi! Rıdvan'dan transfer kararı G.Saray ve Trabzon'un gündemindeydi! Rıdvan'dan transfer kararı 09:48
Jesus'a övgü dolu sözler! "Tehlikeli denilen tarz..." Jesus'a övgü dolu sözler! "Tehlikeli denilen tarz..." 09:11
Efsane isimden F.Bahçe iddiası! "103 gol..." Efsane isimden F.Bahçe iddiası! "103 gol..." 09:08
Kasımpaşa - Mersin İ.Y maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kasımpaşa - Mersin İ.Y maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 09:08
Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi 08:25