Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçı sonrası VAR tepkisi!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Ev sahibi takım, sahasında konuk ettiği rakibine 3-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.
Başkent temsilcisi, mücadele sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Ankaragücü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşıma "Adaletin çizgisi = VAR'ın çizgisi" notu düşüldü. Görselde ise Fenerbahçe'nin Batshuayi ile bulduğu ilk golden önceki pozisyona ve Fenerbahçe ceza sahasında Osayi-Samuel ile Ali Sowe'un yaşadığı pozisyona yer verildi. Görsele ayrıca "Adalet" ve "Herkes için adalet" notu düşüldü.
Adaletin çizgisi 🟰 VAR'ın çizgisi pic.twitter.com/zTj71l7Xx3— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) October 18, 2022