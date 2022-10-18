Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçı sonrası VAR tepkisi!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, sahasında konuk ettiği rakibine 3-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Başkent temsilcisi, mücadele sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ankaragücü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşıma "Adaletin çizgisi = VAR'ın çizgisi" notu düşüldü. Görselde ise Fenerbahçe'nin Batshuayi ile bulduğu ilk golden önceki pozisyona ve Fenerbahçe ceza sahasında Osayi-Samuel ile Ali Sowe'un yaşadığı pozisyona yer verildi. Görsele ayrıca "Adalet" ve "Herkes için adalet" notu düşüldü.



