Tolga Ciğerci itiraf etti! Fenerbahçe, Galatasaray ve Emre Belözoğlu...

Her gün gelişme göstererek iyi sonuçlar almak istediklerine dikkat çeken Ciğerci, Ankaragücü'nün Süper Lig'e yeni çıktığını ve kadroda büyük değişikliklerin olduğunu söyledi. 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, "Ankaragücü, büyük bir camiaya ve inanılmaz bir taraftara sahip. Burada olduğum için çok mutluyum. Ankaragücü, maalesef sezona iyi başlamadı. Şimdi yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyoruz. Oynadığımız rakiplerin hepsi güçlü olduğu için bu kolay olmayacaktır. Geçen hafta Sivasspor 'un Başakşehir'i yendiği gibi ligde sürpriz sonuçlar oluyor. Dünya Kupasına kadar beş hafta var. O yüzden Dünya Kupasına kadar oynayacağımız maçları en iyi şekilde atlatmak istiyoruz. Ne kadar puan alabiliyorsak almaya çalışacağız. Ondan sonra her şeyi yeniden değerlendireceğiz" diye konuştu.