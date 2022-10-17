Haberler Ankaragücü Tolga Ciğerci itiraf etti! Fenerbahçe, Galatasaray ve Emre Belözoğlu...

Tolga Ciğerci itiraf etti! Fenerbahçe, Galatasaray ve Emre Belözoğlu...

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde forma giyen Milli futbolcu Tolga Ciğerci, önemli açıklamalarda bulundu. Tolga, yaptığı konuşmada Galatasaray ve Fenerbahçe günlerinden bahsederken, Başakşehir'de Emre Belözoğlu ile çalıştığı süre zarfına dair de önemli ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 15:01
Tolga Ciğerci itiraf etti! Fenerbahçe, Galatasaray ve Emre Belözoğlu...

Başakşehir tarafından serbest bırakıldıktan sonra uzun süre boşta kalan ve ardından Ankaragücü ile sözleşme imzalayan Tolga Ciğerci, sadece beş haftada 3 asist - 1 gol istatistiklerine ulaşarak yeniden A Milli Takım'a kadar seçildi.

Tolga Ciğerci itiraf etti! Fenerbahçe, Galatasaray ve Emre Belözoğlu...

Beşiktaş'a karşı 11'de sahaya çıkıp 2 asist yapan, ligde gol yemeyen eski takımı Başakşehir'e ilk golünü atan Tolga Ciğerci, Hürriyet'e konuştu.

Tolga Ciğerci itiraf etti! Fenerbahçe, Galatasaray ve Emre Belözoğlu...

Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir günlerinde çalıştığı hocalarla ilgili değerlendirmeler yapan Ciğerci, Ankaragücü'ndeki hedeflerinden de bahsetti.

Tolga Ciğerci itiraf etti! Fenerbahçe, Galatasaray ve Emre Belözoğlu...

"GELİŞME GÖSTERİP ANKARAGÜCÜ'YLE İYİ SONUÇLAR ALACAĞIZ"
Süper Lig'e sezon başında kamp dönemi geçirmeden hazırlandığını dile getiren Tolga Ciğerci, "Bireysel çalışmalar yaparak sezona hazırlandım. Bunu da sahada gösterdiğimi düşünüyorum. Kendi adıma her şey iyi başladı. Önemli olan takımla başarılı olmak. Hocamız Ömer Erdoğan'la takıma aynı zamanda geldik. Hocamızın takıma katkısı büyük oldu. Her gün daha da iyi olmaya çalışıyoruz. Son 4-5 haftada bence gelişme var fakat daha düzeltecek çok şeyimiz var" dedi.

Tolga Ciğerci itiraf etti! Fenerbahçe, Galatasaray ve Emre Belözoğlu...

Her gün gelişme göstererek iyi sonuçlar almak istediklerine dikkat çeken Ciğerci, Ankaragücü'nün Süper Lig'e yeni çıktığını ve kadroda büyük değişikliklerin olduğunu söyledi. 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, "Ankaragücü, büyük bir camiaya ve inanılmaz bir taraftara sahip. Burada olduğum için çok mutluyum. Ankaragücü, maalesef sezona iyi başlamadı. Şimdi yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyoruz. Oynadığımız rakiplerin hepsi güçlü olduğu için bu kolay olmayacaktır. Geçen hafta Sivasspor 'un Başakşehir'i yendiği gibi ligde sürpriz sonuçlar oluyor. Dünya Kupasına kadar beş hafta var. O yüzden Dünya Kupasına kadar oynayacağımız maçları en iyi şekilde atlatmak istiyoruz. Ne kadar puan alabiliyorsak almaya çalışacağız. Ondan sonra her şeyi yeniden değerlendireceğiz" diye konuştu.

Tolga Ciğerci itiraf etti! Fenerbahçe, Galatasaray ve Emre Belözoğlu...

"MİLLİ TAKIMLA DAHA DA İYİ OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"
A Milli Futbol Takımımız'ın UEFA Uluslar Lig'indeki mücadelesiyle ilgili konuşan Tolga Ciğerci, "Milli takıma çağrılan kardeşlerimiz her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Son kamp dönemimiz ve iki maçımız istediğimiz gibi gitmedi. Ama geriye dönüp baktığımızda UEFA Uluslar Lig'inde 4'te 4 yaptığımız zamanlar oldu" dedi.

Tolga Ciğerci itiraf etti! Fenerbahçe, Galatasaray ve Emre Belözoğlu...

Ciğerci, şöyle devam etti:
"Büyük kulüplerde oynayan çok genç kardeşlerimiz var. Daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Kulüp ve milli takım olayı farklıdır. Bazen zaman gerekiyor. Milli takıma geldiğimizde kısa bir ara var. O arada en iyisini yapmaya çalışmak gerekiyor. Geleceğimiz için çok iyi günlerin bizi beklediğini düşünüyorum. İnşallah hep birlikte başarılı oluruz."

Tolga Ciğerci itiraf etti! Fenerbahçe, Galatasaray ve Emre Belözoğlu...

2016-2017 döneminde Hertha Berlin'den Galatasaray'a transferiyle Türkiye serüveni başlayan 30 yaşındaki milli oyuncu, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği dönemle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Tolga Ciğerci itiraf etti! Fenerbahçe, Galatasaray ve Emre Belözoğlu...

Galatasaray'da Jan Olde Riekerink, İgor Tudor ve Fatih Terim'le çalıştığını dile getiren Ciğerci, "Çalıştığım bu üç hocanın da farklı bir özelliği vardı. Bence hepsi de iyi bir hoca. Zaten iyi olmasalar Galatasaray'a gelmezlerdi. Fatih Terim'in Galatasaray'da kaldırdığı kupaları ve başarılarını biliyoruz. Fatih Terim ile milli takımda da çalışmak nasip oldu. İgor Tudor dönemi benim Galatasaray'daki en iyi dönemimdi. Tudor döneminde istediğim pozisyonda oynamamıştım ama bana güvenip saha içinde serbest bıraktığı için takımımızla iyi bir dönem geçirmiştim" diye konuştu.

Tolga Ciğerci itiraf etti! Fenerbahçe, Galatasaray ve Emre Belözoğlu...

"FENERBAHÇE, O DÖNEM KOLAY BİR SEZON GEÇİRMEDİ"
2018-2019 sezonunda Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlıklardan dolayı teknik direktör Phillip Cocu ve Erwin Koeman ile fazla çalışma imkânı olmadığını vurguladı. Fenerbahçe'nin Phillip Cocu döneminde kolay bir sezon geçirmediğini söyleyen başarılı oyuncu, "Hedefler büyük olduğu için o baskıyla çalışmak kolay değil. Herkes o dönem en iyisini yapmaya çalıştı. Erol Bulut'un Fenerbahçe'de iyi işler yaptığını düşünüyorum. Kendisi bana güvenen iyi bir hocaydı. Futbolda maalesef sonuçlar iyi gitmediğinde bazen değişiklikler oluyor" ifadelerini kullandı.

Tolga Ciğerci itiraf etti! Fenerbahçe, Galatasaray ve Emre Belözoğlu...

"EMRE BELÖZOĞLU, TÜRK FUTBOLUNA BÜYÜK BİR KATKI SAĞLAYACAK"
Başakşehir'de oynadığı dönemle ilgili konuşan Tolga Ciğerci, "Aykut Kocaman, çok sevdiğim kaliteli bir hocadır. Aykut Kocaman, belki Başakşehir'in yanlış döneminde takıma katılmış olabilir. Takım olarak iyi çalışıyorduk fakat o dönem sonuçlar istediğimiz gibi gelmedi. O dönem Başakşehir yönetimi Aykut hoca ile yola devam edecekti fakat kendisi bırakma kararı almıştı" dedi.

Tolga Ciğerci itiraf etti! Fenerbahçe, Galatasaray ve Emre Belözoğlu...

Emre Belözoğlu ile o sezon lige iyi başlayıp iyi bitirdiklerini söyleyen Ciğerci, son olarak şunları kaydetti:

Tolga Ciğerci itiraf etti! Fenerbahçe, Galatasaray ve Emre Belözoğlu...

"Aykut Kocaman'dan sonra takımın başına Emre Belözoğlu hocamız gelmişti. Emre hoca ile lige iyi başlayıp iyi bitirdik. Kendimizi o dönem Avrupa'ya hazırlamıştık. Emre Belözoğlu'nun Türk futboluna çok büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum.

Tolga Ciğerci itiraf etti! Fenerbahçe, Galatasaray ve Emre Belözoğlu...

Ömer Erdoğan'la beraber Emre Belözoğlu, şu ana kadar çalıştığım en iyi hocalardan birisi

Tolga Ciğerci itiraf etti! Fenerbahçe, Galatasaray ve Emre Belözoğlu...

İşini en ince detayına kadar yapmaya çalışıp bunu da bize öğretmeye çalışıyor. Bu hocalarla çalıştığım için çok şanslıyım."

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