Gökhan Akkan’dan F.Bahçe’ye gözdağı

Ankaragücü'nün milli kalecisi Gökhan Akkan, bugün F.Bahçe karşısında 3 puan almak istediklerini söyledi. 27 yaşındaki tecrübeli eldiven, "Son dönemde aldığımız galibiyetler bizim için önemli. Son haftalarda gelen iki galibiyet bize moral verdi. F.Bahçe'yi de yenerek hak ettiğimiz sıralara doğru çıkmak istiyoruz." diye iddialı konuştu.
Ankaragücü'nün milli kalecisi GökhanAkkan, bugün F.Bahçe karşısında3 puan almak istediklerinisöyledi. 27 yaşındakitecrübeli eldiven, "Son dönemdealdığımız galibiyetlerbizim için önemli. Son haftalardagelen iki galibiyet bizemoral verdi. F.Bahçe'yi deyenerek hak ettiğimiz sıralaradoğru çıkmak istiyoruz." diyeiddialı konuştu.