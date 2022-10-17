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Gökhan Akkan’dan F.Bahçe’ye gözdağı

Ankaragücü'nün milli kalecisi Gökhan Akkan, bugün F.Bahçe karşısında 3 puan almak istediklerini söyledi. 27 yaşındaki tecrübeli eldiven, "Son dönemde aldığımız galibiyetler bizim için önemli. Son haftalarda gelen iki galibiyet bize moral verdi. F.Bahçe'yi de yenerek hak ettiğimiz sıralara doğru çıkmak istiyoruz." diye iddialı konuştu.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Gökhan Akkan’dan F.Bahçe’ye gözdağı
Ankaragücü'nün milli kalecisi Gökhan Akkan, bugün F.Bahçe karşısında 3 puan almak istediklerini söyledi. 27 yaşındaki tecrübeli eldiven, "Son dönemde aldığımız galibiyetler bizim için önemli. Son haftalarda gelen iki galibiyet bize moral verdi. F.Bahçe'yi de yenerek hak ettiğimiz sıralara doğru çıkmak istiyoruz." diye iddialı konuştu.
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