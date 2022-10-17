Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan Fenerbahçe maçı yorumu!

Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın 3. dakikasında yedikleri golün takımı etkilediğini söyleyen Ömer Erdoğan "Çok talihsiz bir şekilde başladık, Başakşehir'e de böyle başladık. Güçlü bir rakibe karşı 1-0 geride başladık, iyi olmadı. Çıkarken yanlış pas tercihi olmaması için uyardık ama buradan da gol yedik." dedi.

Karşılaşmayla ilgili sözlerine devam eden Ömer Erdoğan "2-1 yapsak, belki çok farklı olabilirdi. Ancak golü bulamadık ve sonrasında oyundan düştük. Çalışmaya devam edeceğiz. Çok pozisyon vermiyoruz ama ilk gelen pozisyon, gol oluyor. Bunun önlemini alacağız." ifadelerini kullandı.