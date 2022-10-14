Başkan Koca’nın takıma güveni tam

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Fenerbahçe'yle oynayacakları maçta, iyi sonuç alacaklarına inandığını söyledi. Koca "İstanbulspor maçında aldığımız galibiyet bize moral verdi. Fenerbahçe maçında teknik heyet ve oyunculara güveniyoruz" diye konuştu.

'TARAFTARIMIZ TIKLIM TIKLIM DOLDURACAK'

Koca ayrıca A.Gücü taraftarının Eryaman Stadı'nı maçta dolduracağını vurgulayıp "Maça çok yoğun bir ilgi var. Bütün biletler 13 dakikada tükendi. 25 bin kişi önünde bu maçı oynayacağız. En iyi mücadeleyi vereceğiz" dedi