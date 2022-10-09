90+1’de A.Gücü

Ligin iki yeni ekibi kozlarını İstanbul'da paylaştı. Sezona iddialı başlayan ancak istediği sonuçları alamayan Ankaragücü, mütevazı kadrosuyla sürpriz sonuçlara imza atan İstanbulspor'a konuk oldu. Başkent ekibi, G.Saray'dan kiraladığı Taylan- Emre ikilisinin golle sonuçlandırdığı atakta 16'da öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıda 55'te Ethemi eşitliği sağladı. Sarı- lacivertliler, 90+1'de İspanyol yıldızı Jese'nin asistinde Sowe'nin golüyle İstanbul'dan 3 puanla ayrıldı. Ankaragücü, 17 yıl önce de Süper Lig'de 2-1 yendiği rakibini aynı skorla mağlup ederken, bu sezon ligde ilk deplasman galibiyetini aldı. Sarı-siyahlılar ise 4 maç sonra kaybetti.

İLKLERİN MAÇI OLDU

Ankaragücü, İstanbulspor deplasmanında ilklere imza attı. Sarı-lacivertliler, ligde ilk deplasman galibiyetini alırken, Emre Kılınç ilk golünü attı, takımın dünyaca ünlü İspanyol yıldız golcüsü Jese de Sowe'ye verdiği gol pasıyla ilk asistini gerçekleştirdi.

ERDOĞAN: 3 PUANA İNANCIM TAMDI

Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, oyuncularına ilk dakikadan itibaren inancının tam olduğunu ve görevlerini yerine getirdiğini söyledi. Erdoğan, "Talihsiz bir gol sonrası 1-1 oldu. Takıma inancım tamdı, galibiyeti çok isteyen oyuncu grubu vardı. Ankara'dan gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, iç saha gibi atmosfer oluşturdular" dedi.